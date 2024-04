La Soluzione ♚ Quello terrestre unisce i due Poli

La soluzione di 4 lettere per la definizione: Quello terrestre unisce i due Poli. Ecco la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione : ASSE

Curiosità su Quello terrestre unisce i due poli: Il polo nord terrestre con il polo sud terrestre ovvero una linea che unisce i (due) punti per i quali passa l'asse di rotazione terrestre. un meridiano...

