Una macchina agricola nei cruciverba: la soluzione è Trinciaforaggi

Home / Soluzioni Cruciverba / Una macchina agricola

La soluzione di 14 lettere per la definizione 'Una macchina agricola' è 'Trinciaforaggi'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

TRINCIAFORAGGI

Altre soluzioni: MOTOZAPPA - TRATTORE - TREBBIA - ARATRICE - SEMINATRICE - PRESSAFORAGGIO

Curiosità e Significato di Trinciaforaggi

Scopri il significato, curiosità e altre parole crociate con la soluzione di 14 lettere Trinciaforaggi, perfetta per completare i tuoi cruciverba.

Perché la soluzione è Trinciaforaggi? Trinciaforaggi è una macchina agricola progettata per tagliare e sminuzzare foraggi come erba, mais o altre colture verdi. Questo strumento permette di preparare il materiale da usare come mangime per gli animali, ottimizzando il lavoro nei campi e migliorando la qualità del cibo animale. È un alleato indispensabile per chi lavora con l’agricoltura e l’allevamento.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Macchina agricola usata per dissodare il terrenoUna grande macchina agricolaMacchina agricola per irrorare con fertilizzantiPiccola macchina agricolaMacchina per movimento terra

Cerca altre Soluzioni Cruciverba e Rebus Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Come si scrive la soluzione Trinciaforaggi

Stai cercando la risposta alla definizione "Una macchina agricola"? Qui trovi la soluzione pronta all’uso per completare il tuo cruciverba.

T Torino

R Roma

I Imola

N Napoli

C Como

I Imola

A Ancona

F Firenze

O Otranto

R Roma

A Ancona

G Genova

G Genova

I Imola

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

U À I N D T Mostra soluzione



Scopri definizioni su "NUDITÀ" NUDITÀ

Tanti utenti hanno già trovato le risposte che cercavano grazie al nostro aiuto. Scopri anche tu tutte le soluzioni di cruciverba nella pagina dedicata.