La Soluzione ♚ Una macchina per lavorare pezzi

La soluzione di 6 lettere per la definizione: Una macchina per lavorare pezzi. Ecco la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione : TORNIO

Curiosità su Una macchina per lavorare pezzi: Incarica di creare il programma per la realizzazione su una data macchina, e infine il programma viene eseguito dalla macchina creando l'oggetto materiale... Il tornio è una macchina utensile (anche detta tornitrice) utilizzata per la lavorazione di un pezzo assialsimmetrico posto in rotazione. La lavorazione avviene per asportazione di truciolo ed è detta tornitura.

