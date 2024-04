La Soluzione ♚ Messa nel freezer

La soluzione di 9 lettere per la definizione: Messa nel freezer. Ecco la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione : CONGELATA

Curiosità su Messa nel freezer: Principe dei saiyan, popolo guerriero al servizio del tiranno spaziale freezer, e giunge sulla terra per diventare immortale grazie alle sfere del drago... La Mummia Juanita (spagnolo: Momia Juanita), è il corpo congelato di una ragazza inca. Visse per circa 12-14 anni e morì tra il 1440 e il 1450. Fu uccisa con un colpo da arma contundente al cranio. Fu scoperta sul vulcano Ampato (parte della cordigliera delle Ande), nel Perù meridionale nel 1995, dall'antropologo statunitense Johan Reinhard e dal collega peruviano Miguel Zárate. Nota anche come Vergine congelata, Signora di Ampato e Ragazza congelata, Juanita fu portata per un'esibizione negli Stati Uniti d'America nel 1996, e in Giappone nel 1999, prima di tornare in Perù. Juanita è rimasta ottimamente conservata dopo 500 anni, il che la ...

