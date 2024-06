Si recita durante la Messa

: Il Padre nostro (in latino Pater Noster; in greco antico: te µ, Páter hemôn), così chiamato dalle parole iniziali, detto anche Preghiera del Signore (in latino: Oratio Dominica), è la più conosciuta delle preghiere cristiane. Sono note due versioni della preghiera: la formula riportata nel Vangelo secondo Matteo durante il Discorso della Montagna (Matteo 6,9-13), e la forma più breve secondo quanto riportato nel Vangelo secondo Luca (11,1), quando, mentre egli si era ritirato in preghiera, uno dei discepoli presenti gli chiese che insegnasse loro a pregare, così come Giovanni Battista aveva insegnato ai suoi discepoli.

Italiano: Locuzione nominale: Padre nostro ( approfondimento) . (cristianesimo) preghiera molto comune tra i cristiani. Sillabazione: Pa | dre - nòs | tro. Pronuncia: IPA: /padre'nstro/ . Etimologia / Derivazione: traduzione in prestito Pater Noster .