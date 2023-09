L inno della Messa che conclude il prefazio - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: L inno della Messa che conclude il prefazio. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : SANCTUS

Possono così distinguere: azione di grazie (prefazio). variabile a seconda della "diversità del giorno, della festa o del tempo". acclamazione. santo (sanctus)... Il santo, in lingua latina sanctus o tersanctus o trisagio angelico, è un inno dell'ordinario della messa cattolica. esso è parte integrante del prefazio... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 7 settembre 2023

