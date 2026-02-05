Si conservano nel freezer

SOLUZIONE: SURGELATI

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Si conservano nel freezer" corrisponde a una soluzione formata da 9 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Si conservano nel freezer". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Vito Manzione, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Grazie a questo riscontro, la soluzione risulta affidabile sia per i giochi su carta sia per le versioni digitali.

Perché la soluzione è Surgelati? I surgelati sono alimenti che vengono mantenuti a bassissime temperature nel congelatore per preservarne freschezza e qualità. Questa tecnica permette di conservarli a lungo senza alterarne le caratteristiche nutritive o organolettiche. Sono molto pratici per avere sempre a disposizione pasti pronti o ingredienti freschi, evitando sprechi e facilitando la pianificazione dei pasti. La loro conservazione in freezer garantisce un utilizzo prolungato nel tempo.

In presenza della definizione "Si conservano nel freezer", è possibile consultare qui la risposta utile per proseguire con il cruciverba. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Si conservano nel freezer" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 9 lettere della soluzione Surgelati:

S Savona U Udine R Roma G Genova E Empoli L Livorno A Ancona T Torino I Imola

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Si conservano nel freezer" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Nella pagina dedicata sono raccolte numerose soluzioni corrette per cruciverba, rebus e parole crociate.

