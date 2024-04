La Soluzione ♚ Marsupiale ormai estinto simile al cane

La soluzione di 8 lettere per la definizione: Marsupiale ormai estinto simile al cane. Ecco la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione : TILACINO

Curiosità su Marsupiale ormai estinto simile al cane: Tigre della tasmania, lupo della tasmania o lupo marsupiale o ancora lupo australe, era un marsupiale carnivoro vissuto in australia, tasmania e nuova... Il tilacino (Thylacinus cynocephalus Harris, 1808), noto anche coi nomi di tigre della Tasmania, lupo della Tasmania o lupo marsupiale o ancora lupo australe, era un marsupiale carnivoro vissuto in Australia, Tasmania e Nuova Guinea Estintosi durante la prima metà del XX secolo, il tilacino rappresentava l'ultima specie vivente della famiglia Thylacinidae, nonché il marsupiale carnivoro di maggiori dimensioni, e, fino a circa 3500 anni fa (data stimata dell'arrivo del dingo in Australia) anche il predatore oceaniano di maggiori dimensioni in assoluto. Il tilacino era un superpredatore, cioè all'apice della catena alimentare. Dopo la sua ...

