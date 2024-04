La Soluzione ♚ Un cane come il greyhound

La soluzione di 8 lettere per la definizione: Un cane come il greyhound. Ecco la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione : LEVRIERO

Curiosità su Un cane come il greyhound: Progetto di riferimento. il greyhound è una razza canina appartenente al gruppo dei levrieri; è quindi un cane da caccia a vista. è il cane più veloce delle razze... Il termine levriero designa una famiglia di razze canine fra le più antiche e diffuse in tutti i continenti. Anche se nel mondo moderno (anche tra i cinofili) vengono per lo più associati al mondo delle corse di cani, e spesso adottati come aristocratici cani da compagnia, essi sono stati essenzialmente selezionati come cani da caccia.

