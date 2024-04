La Soluzione ♚ Grazioso marsupiale dell Australia La definizione e la soluzione di 5 lettere: Grazioso marsupiale dell Australia. KOALA Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Grazioso marsupiale dell australia: Il koala o coala (Phascolarctos cinereus; Goldfuss, 1817), detto anche fascolarto, è un mammifero marsupiale australiano, unico rappresentante vivente del genere Phascolarctos (de Blainville, 1816) e della famiglia Phascolarctidae (Owen, 1839), o marsupiali arrampicatori. Italiano Sostantivo Significato e Curiosità su: Il koala o coala (Phascolarctos cinereus; Goldfuss, 1817), detto anche fascolarto, è un mammifero marsupiale australiano, unico rappresentante vivente del genere Phascolarctos (de Blainville, 1816) e della famiglia Phascolarctidae (Owen, 1839), o marsupiali arrampicatori. koala ( approfondimento) m inv (mammalogia) mammifero australiano che assomiglia ad un orso, privo di coda Sillabazione ko | à | la Pronuncia IPA: /ko'ala/ Etimologia / Derivazione dall’inglese koala Varianti coala Iperonimi eucariote, animale, metazoo, (tipo) vertebrato, Amnioti, omotermo, omeotermo, (classe) mammifero, (ordine) marsupiale, falangeride, Falangeridi Altre Definizioni con koala; grazioso; marsupiale; australia; Graziosissimo marsupiale dell Australia; Il marsupiale australiano che mangia foglie di eucalipto; Grazioso marsupiale australiano; Un grazioso uccelletto; Il cane selvatico dell Australia; Cerca altre soluzioni cruciverba

KOALA

La risposta di 5 lettere per risolvere 'Grazioso marsupiale dell Australia' è.