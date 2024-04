La Soluzione ♚ Un cane come l airedale

La soluzione di 7 lettere per la definizione: Un cane come l airedale. Ecco la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione : TERRIER

Curiosità su Un cane come l airedale: La guerra. un airedale di nome jack ricevette addirittura una decorazione alla memoria per il valore dimostrato in battaglia. l'airedale terrier è utilizzato... L'American Pit Bull Terrier, più comunemente Pit Bull o semplicemente Pitbull, è una razza canina generalmente ritenuta il risultato dell'incrocio attuato a partire dalla fine del XIX secolo, tra razze di tipo Bull come l'Old Bulldog e razze di tipo Terrier. Secondo alcuni autori, come Richard Stratton, si tratta dell'autentico bulldog da lavoro rinascimentale senza apporto di altre razze. Questa razza fa parte dei Terrier di tipo Bull.

