La Soluzione ♚ Francesco il celebre filosofo inglese autore de La nuova Atlantide

La soluzione di 6 lettere per la definizione: Francesco il celebre filosofo inglese autore de La nuova Atlantide. Ecco la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione : BACONE

Curiosità su Francesco il celebre filosofo inglese autore de la nuova atlantide: Significati, vedi atlantide (disambigua). atlantide (in greco antico: tat s, atlantìs nêsos, "isola di atlante") è un'isola leggendaria, il cui mito... Francis Bacon, latinizzato in Franciscus Baco(-onis) e italianizzato in Francesco Bacone (Londra, 22 gennaio 1561 – Londra, 9 aprile 1626), è stato un filosofo, politico, giurista e saggista inglese vissuto alla corte inglese, sotto il regno di Elisabetta I Tudor e di Giacomo I Stuart. Formatosi con studi in legge e giurisprudenza, divenne uno strenuo difensore della rivoluzione scientifica, sostenendo il metodo induttivo fondato sull'esperienza, in senso gnoseologicamente antitetico al metodo deduttivo cartesiano. Il suo approccio è anche alla base della futura teoria lockiana della tabula rasa (con questa espressione, già a partire da ...

