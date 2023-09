Il Ruggero soprannominato Doctor Mirabilis - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Il Ruggero soprannominato Doctor Mirabilis. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : BACONE

Significato/Curiosita : Il ruggero soprannominato doctor mirabilis

Francis bacon, latinizzato in franciscus baco(-onis) e italianizzato in francesco bacone (londra, 22 gennaio 1561 – londra, 9 aprile 1626), è stato un... Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 4 settembre 2023

