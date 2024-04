La Soluzione ♚ Alfred grande poeta inglese

La soluzione di 8 lettere per la definizione: Alfred grande poeta inglese. Ecco la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione : TENNYSON

Curiosità su Alfred grande poeta inglese: alfred tennyson, primo barone tennyson (somersby, 6 agosto 1809 – haslemere, 6 ottobre 1892), è stato un poeta inglese, laureato del regno unito, nonché... Alfred Tennyson, primo Barone Tennyson (Somersby, 6 agosto 1809 – Haslemere, 6 ottobre 1892), è stato un poeta inglese, laureato del Regno Unito, nonché uno dei più famosi del suo Paese. La maggior parte dei suoi versi furono ispirati a temi classici o mitologici, anche se la celebre In Memoriam fu scritta per commemorare il suo migliore amico Arthur Hallam, anch'egli poeta e suo compagno di corso al Trinity College di Cambridge, che si era fidanzato con sua sorella ma era improvvisamente morto nel 1833 a causa di un'emorragia cerebrale.Tra le opere più famose di Tennyson sono gli Idilli del re (Idylls of the King, 1885), una raccolta di ...

