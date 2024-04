La Soluzione ♚ Michele famoso filosofo

La soluzione di 6 lettere per la definizione: Michele famoso filosofo. Ecco la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione : PSELLO

Curiosità su Michele famoso filosofo: Storicamente, la filosofia comprendeva tutti i campi della conoscenza e un praticante era conosciuto come filosofo. dai tempi del filosofo greco antico aristotele... Michele Costantino Psello (in greco medievale: a e; in latino Michaël Psellus; Costantinopoli, 1018 – Costantinopoli, 1096) è stato un filosofo, scrittore, politico e storico bizantino.

