La Soluzione ♚ Pugnalò Francesco Ferrucci morente

La soluzione di 9 lettere per la definizione: Pugnalò Francesco Ferrucci morente. Ecco la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione : MARAMALDO

Curiosità su Pugnalo francesco ferrucci morente: Alla follia, ha sparato alla sua stessa figlia. isabel, morente tra le braccia di francesco, si rivolge a miranda chiamandola "mamma" per la prima e... Fabrizio Maramaldo (Napoli o Tortora, 28 ottobre 1494 – Napoli, dicembre 1552) è stato un condottiero italiano, soldato di ventura originario del Regno di Napoli, reso famigerato dall'episodio dell'uccisione del capitano Francesco Ferrucci il 3 agosto 1530, nella battaglia di Gavinana, prigioniero, ferito e inerme.

Altre Definizioni con maramaldo; pugnalò; francesco; ferrucci; morente;