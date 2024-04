La Soluzione ♚ Pancetta inglese

La soluzione di 5 lettere per la definizione: Pancetta inglese. Ecco la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione : BACON

Curiosità su Pancetta inglese: Colazione o il brunch composto da due metà di un muffin inglese guarnite con pancetta canadese, un uovo in camicia e salsa olandese. ne esistono molte varianti... Kevin Norwood Bacon (Filadelfia, 8 luglio 1958) è un attore, comico rapper e pescatore statunitense.

