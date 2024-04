La Soluzione ♚ Celebre mistico russo

La soluzione di 8 lettere per la definizione: Celebre mistico russo. Ecco la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione : RASPUTIN

Curiosità su Celebre mistico russo: Più disparati, da rasputin (1954) in cui interpretò la parte del celebre mistico russo, al pigro e malinconico ubriacone juju in quartiere dei lillà (1957)... Grigórij Efímovic Raspútin (Nóvych), in russo ´ ´ ´ (´) (Pokrovskoe, 22 gennaio 1869 – Pietrogrado, 30 dicembre 1916), è stato un religioso, mistico, politico e taumaturgo russo, consigliere privato dei Romanov e figura molto influente su Nicola II di Russia, in particolare dopo l'agosto 1915, quando lo zar prese il comando dell'esercito nella prima guerra mondiale. Vi sono diverse incertezze su gran parte della vita di Rasputin. Egli è tuttora sinonimo di potenza, dissolutezza e lussuria, mentre a suo tempo la sua presenza ebbe un ruolo significativo nella crescente impopolarità della coppia imperiale. Fino ...

