La Soluzione ♚ Erano dette anche Furie

La soluzione di 6 lettere per la definizione: Erano dette anche Furie. Ecco la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione : ERINNI

Curiosità su Erano dette anche furie: Corso degli anni 2000 il gruppo si dichiarerà apolitico. i boys (anche dette "le furie giallorosse") nacquero nel 1972 su iniziativa di antonio bongi,... Le Erinni (denominazioni antiquate: Erinne, o Erine; in greco antico: e, Erinues) sono, nella religione e nella mitologia greca, le personificazioni femminili della vendetta soprattutto nei confronti di chi colpisce la propria famiglia e i parenti. Nella mitologia romana si chiamavano Furie.

Altre Definizioni con erinni; erano; dette; anche; furie;