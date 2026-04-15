Lo erano Mina e Celentano

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La soluzione di 8 lettere per la definizione 'Lo erano Mina e Celentano' è 'Urlatori'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: URLATORI

Perché la soluzione è Urlatori? Mina e Celentano sono considerati tra i più grandi interpreti italiani della musica leggera, noti per il loro stile unico e la capacità di comunicare emozioni profonde attraverso le loro canzoni. La loro voce, caratterizzata da un’intensità e una potenza straordinarie, si distingue per la capacità di trasmettere sentimenti forti, coinvolgendo il pubblico in modo immediato. Questo modo di cantare, spesso urlato, li ha resi famosi come urlatori, capaci di esprimere passioni e drammi con grande efficacia.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Lo erano Mina e Celentano". La risposta di 8 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Il controllo effettuato assicura una corrispondenza precisa con le griglie più diffuse nell’enigmistica italiana.

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Lo erano Mina e Celentano nei cruciverba: la soluzione di 8 lettere è Urlatori

La soluzione associata alla definizione "Lo erano Mina e Celentano" è riportata in questa pagina per agevolare la compilazione del cruciverba. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Lo erano Mina e Celentano" conferma che la soluzione 'Urlatori' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 8 lettere della soluzione Urlatori

U Udine R Roma L Livorno A Ancona T Torino O Otranto R Roma I Imola

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Lo erano Mina e Celentano" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Urlatori' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. La pagina delle soluzioni raccoglie numerosi aiuti utili per la risoluzione dei cruciverba.

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