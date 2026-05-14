Lo erano le Nereidi

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La soluzione di 5 lettere per la definizione 'Lo erano le Nereidi' è 'Ninfe'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: NINFE

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Perché la soluzione è Ninfe? Le Nereidi sono creature della mitologia marina che incarnano le ninfe associate alle acque. Sono spesso raffigurate come belle donne con caratteristiche che richiamano il mare, come capelli che sembrano onde e occhi profondi come l'oceano. Queste ninfe erano considerate spiriti protettori dei mari e dei naviganti, capaci di influenzare le tempeste o calmare le acque. La loro presenza simboleggiava la connessione tra il mondo terrestre e quello acquatico, mantenendo un ruolo importante nelle leggende antiche.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Lo erano le Nereidi". La risposta di 5 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Paola Cammarota, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questo processo di controllo permette di adottare la soluzione con tranquillità anche nei cruciverba più impegnativi.

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Lo erano le Nereidi nei cruciverba: la soluzione di 5 lettere è Ninfe

In presenza della definizione "Lo erano le Nereidi", è possibile consultare qui la risposta utile per proseguire con il cruciverba. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Lo erano le Nereidi" conferma che la soluzione 'Ninfe' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 5 lettere della soluzione Ninfe

N Napoli I Imola N Napoli F Firenze E Empoli

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Lo erano le Nereidi" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Ninfe' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. La sezione enigmistica mette a disposizione soluzioni per cruciverba ed enigmi utili per i giochi più diffusi.

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