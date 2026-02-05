Così sono anche dette le collane

La soluzione di 6 lettere per la definizione 'Così sono anche dette le collane' è 'Monili'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: MONILI

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Così sono anche dette le collane" corrisponde a una soluzione formata da 6 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Così sono anche dette le collane". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Alessia Mogavero, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questo controllo preventivo facilita l’inserimento della risposta nello schema, evitando incongruenze con gli incroci già presenti.

Perché la soluzione è Monili? Le collane sono accessori indossati al collo, spesso composte da varie perle o ciondoli, e vengono chiamate anche monili. Questi ornamenti sono usati per abbellire e completare un abbigliamento, rappresentando un elemento decorativo di valore. I monili possono essere realizzati con materiali preziosi o meno, e sono presenti in molte culture come simboli di status o spiritualità.

Così sono anche dette le collane nei cruciverba: la soluzione di 6 lettere è Monili

Quando la definizione "Così sono anche dette le collane" crea difficoltà, questa pagina fornisce la risposta corretta per continuare il gioco. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Così sono anche dette le collane" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 6 lettere della soluzione Monili:

M Milano O Otranto N Napoli I Imola L Livorno I Imola

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Così sono anche dette le collane" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. La sezione enigmistica mette a disposizione soluzioni per cruciverba ed enigmi utili per i giochi più diffusi.

