SOLUZIONE: RECLINARE

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Abbassare la spalliera del sedile dell auto" corrisponde a una soluzione formata da 9 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Abbassare la spalliera del sedile dell auto". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Il controllo effettuato assicura una corrispondenza precisa con le griglie più diffuse nell’enigmistica italiana.

Perché la soluzione è Reclinare? Quando si desidera modificare la posizione di un sedile, si può agire sulla parte superiore per renderlo più comodo o per adattarlo alle proprie esigenze. Questo movimento permette di sdraiare leggermente la schiena, rendendo il sedile meno eretto. È un'azione molto comune soprattutto durante lunghi viaggi, per alleviare la tensione muscolare e migliorare il comfort. La regolazione può essere effettuata facilmente tramite un apposito pulsante o leva, a seconda del modello dell'auto.

La definizione "Abbassare la spalliera del sedile dell auto" compare frequentemente nei cruciverba e in questa pagina è disponibile la soluzione corretta per completare lo schema. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Abbassare la spalliera del sedile dell auto" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 9 lettere della soluzione Reclinare:

R Roma E Empoli C Como L Livorno I Imola N Napoli A Ancona R Roma E Empoli

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Abbassare la spalliera del sedile dell auto" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Dalla Settimana Enigmistica a CodyCross, l’area dedicata raccoglie soluzioni aggiornate per numerosi schemi.

