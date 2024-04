La Soluzione ♚ Il sedile della moto La definizione e la soluzione di 5 lettere: Il sedile della moto. SELLA Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Il sedile della moto: Italiano Sostantivo Significato e Curiosità su sella ( approfondimento) f sing (pl.: selle) sorta di sedile che si allaccia a cavalli, asini, cammelli o altri animali per sedersi sopra e cavalcarli sedile delle motocicletta e della bicicletta "Già mi vedo in sella alla mia nuova moto" uno dei tagli della carne bovina (geografia) passaggio tra due valli (marina) sostegno per la barca usato durante i lavori su questa (marina) attrezzo montato sulla barca per il carico e lo scarico delle merci o altro (obsoleto) seggio, trono Voce verbale sella terza persona singolare dell'indicativo presente di sellare seconda persona singolare dell'imperativo presente di sellare Sillabazione sèl | la Pronuncia IPA: /'slla/ Etimologia / Derivazione dal latino sella, ossia "sedia, sedile" Sinonimi basto, arcione

(di bicicletta e motocicletta) seggiolino, sellino

seggiolino, sellino (di montagna) passo, valico, varco Parole derivate reggisella, sellaio, sellare, sellificio, selliforme, sella curule, sottosella Alterati (diminutivo) sellino Iperonimi finimento Proverbi e modi di dire a sella : detto di acconciature del XV secolo

Proverbi e modi di dire a sella : detto di acconciature del XV secolo

: detto di acconciature del XV secolo da sella: detto di cavallo domato e pronto per essere cavalcato

SELLA

Lae verificata di 5 lettere