La soluzione di 12 lettere per la definizione 'Permette di abbassare la temperatura' è 'Antipiretico'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

ANTIPIRETICO

Curiosità e Significato di Antipiretico

Vuoi sapere di più su Antipiretico? Scopri significato, usi e definizioni della parola di 12 lettere nella pagina dedicata: Antipiretico.

Perché la soluzione è Antipiretico? Un antipiretico è un farmaco che aiuta a ridurre la febbre, abbassando temporaneamente la temperatura corporea. È utile in caso di malattie o infezioni per alleviare fastidi e favorire il benessere. Quando si parla di abbassare la febbre, l’antipiretico diventa un alleato fondamentale per sentirsi meglio e riprendersi più rapidamente.

Come si scrive la soluzione Antipiretico

La definizione "Permette di abbassare la temperatura" ti è apparsa in uno schema? Qui puoi consultare la soluzione esatta per risolverla subito.

A Ancona

N Napoli

T Torino

I Imola

P Padova

I Imola

R Roma

E Empoli

T Torino

I Imola

C Como

O Otranto

