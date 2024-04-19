Abbassare chinare

Home / Soluzioni Cruciverba / Abbassare chinare

La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Abbassare chinare' è 'Adimare'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: ADIMARE

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Abbassare chinare" corrisponde a una soluzione formata da 7 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Abbassare chinare". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Il controllo effettuato assicura una corrispondenza precisa con le griglie più diffuse nell’enigmistica italiana.

Perché la soluzione è Adimare? Il gesto di inclinare il corpo in avanti o verso il basso rappresenta un atto di rispetto, sottomissione o attenzione. Questo movimento può essere naturale in varie situazioni, come quando si saluta qualcuno o si mostra umiltà. Spesso, si utilizza anche per raccogliere qualcosa dal pavimento o per esprimere riverenza. La postura, che comporta una lieve flessione, comunica una volontà di avvicinarsi o di ascoltare con attenzione. L'arte di inclinare il corpo ha radici antiche e simbolismi profondi.

Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Abbassare chinare nei cruciverba: la soluzione di 7 lettere è Adimare

Se la definizione "Abbassare chinare" è presente nel tuo schema, qui è indicata la soluzione più adatta per risolverla. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Abbassare chinare" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 7 lettere della soluzione Adimare:

A Ancona D Domodossola I Imola M Milano A Ancona R Roma E Empoli

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Abbassare chinare" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Dalla Settimana Enigmistica a CodyCross, l’area dedicata raccoglie soluzioni aggiornate per numerosi schemi.

Adesso divertiti e prova a risolvere anche queste definizioni correlate: Un muscolo che permette di chinare e ruotare il capoChinare la crestaPermette di abbassare la temperaturaSi può abbassare nel cascoAbbassare di categoria