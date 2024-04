La Soluzione ♚ Si appoggia alla spalliera La definizione e la soluzione di 7 lettere: Si appoggia alla spalliera. SCHIENA Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Si appoggia alla spalliera: La schiena, anche chiamata dorso, è la parte posteriore dell'organismo umano i cui limiti sono superiormente il collo e inferiormente i glutei. L'etimologia della parola schiena è da ricercarsi nel longobardo skena, termine che appunto indicava, presso gli antichi popoli germanici, la suddetta parte del corpo umano, mentre la parola "dorso" deriva dal latino dorsum. Sostantivo Significato e Curiosità su: La schiena, anche chiamata dorso, è la parte posteriore dell'organismo umano i cui limiti sono superiormente il collo e inferiormente i glutei. L'etimologia della parola schiena è da ricercarsi nel longobardo skena, termine che appunto indicava, presso gli antichi popoli germanici, la suddetta parte del corpo umano, mentre la parola "dorso" deriva dal latino dorsum. schiena ( approfondimento) f sing (pl.: schiene) (zoologia) il dorso di un animale (biologia) (anatomia) (fisiologia) (medicina) parte del corpo umano compresa tra il collo e i glutei Sillabazione schiè | na Pronuncia IPA: /'skjna/ Etimologia / Derivazione dal germanico skina ( fonte Treccani); dal longobardo skëna ( Devoto/Oli) Citazione Sinonimi dorso, groppo, tergo, reni, lombi, spina dorsale, dosso, spalle, groppa, groppone, gobba

dietro

(di animali) schienale

schienale (di monti) dorsale, crinale Contrari davanti Parole derivate fondoschiena, schienata, schienare, schienale, schienuto Proverbi e modi di dire colpire alla schiena Altre Definizioni con schiena; appoggia; spalliera; Possiamo vedercela soltanto allo specchio; Sono inclinati nelle poltrone; Vi si appoggia il treno; Sedile senza spalliera; Uno scomodo sedile senza spalliera; Cerca altre soluzioni cruciverba

SCHIENA

S

C

H

I

E

N

A

