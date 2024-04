La definizione e la soluzione di 5 lettere: Sedile senza spalliera. PANCA - SGABELLO Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Italiano

Sostantivo

Significato e Curiosità su: La distensione su panca piana, o più semplicemente panca (in inglese bench press) è un esercizio fisico con i pesi. In realtà il nome tecnicamente corretto sarebbe estensioni su panca poiché la distensione è in realtà un movimento generato dalla contrazione eccentrica dei muscoli flessori. La distensione su panca è uno dei tre esercizi fondamentali nella disciplina sportiva del powerlifting, ed è usata intensamente per allenarsi anche nel sollevamento pesi, nel culturismo, nel fitness, e in generale nell'allenamento dell'efficienza muscolare. Mentre nel powerlifting e nel sollevamento pesi le distensioni su panca si eseguono con il ...

panca f sing(pl.: panche)

sedile di legno quasi sempre privo di braccioli e schienale, sufficientemente lungo per far sedere più individui (equitazione) parte orizzontale della staffa su cui si mette il piede

Sillabazione

pàn | ca

Pronuncia

IPA: /'panka//

Etimologia / Derivazione

dal longobardo panka

Sinonimi

banco, cassapanca, panchina, pancone, scanno, sedile, sgabello,

Parole derivate

pancata

Alterati

( diminutivo ) panchetta, panchetto, panchina; pancuccia

panchetta, panchetto, panchina; pancuccia ( accrescitivo ) : pancone

: pancone (peggiorativo) pancaccia, pancaccio

