La soluzione di 7 lettere per la definizione: Si può abbassare nel casco. Ecco la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione : VISIERA

Curiosità su Si puo abbassare nel casco: Uno sport di contatto, nel quale si possono riportare traumi, ferite e lesioni. le protezioni individuali obbligatorie (casco, paradenti, protezione pelvica... Visiera di protezione – dispositivo di protezione individuale per il viso Visiera – parte dell'elmo che scendeva a coprire interamente il viso Visiera – parte anteriore, mobile e trasparente, dei moderni caschi Visiera – breve tesa che sporge sul davanti, propria dei copricapi militari e sportivi

