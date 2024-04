La Soluzione ♚ Un colore della cronaca La definizione e la soluzione di 4 lettere: Un colore della cronaca. ROSA - NERA Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Un colore della cronaca: Rosa – pianta da fiore Rosa – colore Rosa – nome proprio di persona femminile Rosa – cognome italiano Rosa – gruppo di atleti che fanno parte di una medesima squadra sportiva Italiano Aggettivo Significato e Curiosità su: Rosa – pianta da fiore Rosa – colore Rosa – nome proprio di persona femminile Rosa – cognome italiano Rosa – gruppo di atleti che fanno parte di una medesima squadra sportiva rosa (fisica) di colore simile al rosso ma più chiaro e meno saturato (senso figurato) tipico delle donne Aggettivo, forma flessa rosa f sing femminile plurale di roso Sostantivo rosa ( approfondimento) f (pl.: rose) (botanica) pianta della famiglia delle rosacee (botanica) il fiore della suddetta pianta l'acqua di rose ha un profumo molto delicato e dolce (senso figurato) elenco di giocatori di una squadra (araldica) figura araldica convenzionale costituita da cinque petali attorno a un bottone centrale, finemente ripiegati nel lembo superiore e framezzati dalle punte di foglioline; si possono trovare anche rose formate da un numero diverso di petali ma in tal caso il numero va blasonato Sostantivo rosa ( approfondimento) m (colore) colore simile al rosso ma più chiaro e meno saturato Voce verbale rosa f participio passato femminile del verbo rodere Sillabazione rò | sa (voce verbale) ró | sa Pronuncia IPA: /'rza/, /'rsa/ Etimologia / Derivazione (aggettivo e sostantivo) dal latino rosa (voce verbale) da rodere Citazione Sinonimi (di colore) incarnato, rosato, roseo

incarnato, rosato, roseo (architettura) rosone

rosone (di taglio di diamante) rosetta

rosetta (senso figurato) (di persone) gruppo, insieme, ambito, serie, cerchia Parole derivate malvarosa, roseto, rosaceo, rosaio Iperonimi (fiore) Spermatofite, Angiosperme, Dicotiledoni, Rosacee

Spermatofite, Angiosperme, Dicotiledoni, Rosacee (colore) colore, tonalità Proverbi e modi di dire vedere tutto rosa Altre Definizioni con rosa; colore; cronaca; Casa : vi risiede il Presidente dell Argentina; Imbronciata intrattabile; Il colore della banconota da cinquecento euro; Il colore della Lazio; Un fatto di cronaca nera; Può essere di cronaca; Cerca altre soluzioni cruciverba

