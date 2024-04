La Soluzione ♚ Il colore coloniale

La soluzione di 4 lettere per la definizione: Il colore coloniale. Ecco la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione : KAKI

Curiosità su Il colore coloniale: Vittorio, storia economica coloniale. ed. università di bologna (guf). bologna, 1941. marco iacona, la politica coloniale del regno d'italia (1882-1922)... Il cachi o kaki (Diospyros kaki L.f., 1782; in italiano anche diòspiro o diòspero) è un albero da frutto della famiglia delle Ebenacee. Il termine italiano è un prestito dal nome giapponese del frutto: kaki .

