La Soluzione ♚ Uno storico Santorre

La soluzione di 9 lettere per la definizione: Uno storico Santorre. Ecco la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione : SANTA ROSA - Altra risposta : SANTAROSA

Curiosità su Uno storico santorre: Disambiguazione – "santorre santarosa" rimanda qui. se stai cercando l'omonimo sommergibile, vedi santorre santarosa (sommergibile). questa voce o sezione... La Macchina di Santa Rosa è una macchina a spalla che innalza al di sopra dei tetti di Viterbo la statua di Santa Rosa, patrona della città. Essa assume oggi la forma di una torre illuminata da fiaccole e luci elettriche, realizzata in metalli leggeri e in materiali moderni quali la vetroresina (che hanno sostituito da diversi anni il ferro, il legno e la cartapesta); è alta circa trenta metri, pesante circa cinquantuno quintali (5 100 kg), e sempre culmina con la statua della Santa. La sera del 3 settembre di ogni anno, a Viterbo, la macchina viene sollevata e portata in processione a spalle da un centinaio di uomini detti "Facchini di ...

