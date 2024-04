La definizione e la soluzione di 11 lettere: Scrive pezzi di cronaca. ARTICOLISTA Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Italiano

Sostantivo

articolista m e f sing

chi scrive articoli su quotidiani o settimanali

Sillabazione

ar | ti | co | lì | sta

Pronuncia

IPA: /artiko'lista/

Etimologia / Derivazione

deriva da articolo, dal latino articulus, diminutivo di artus cioè "articolazione, arto, membro"

Sinonimi