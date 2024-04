La Soluzione ♚ Un colore tra il grigio e il beige

La soluzione di 4 lettere per la definizione: Un colore tra il grigio e il beige. Ecco la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione : ECRÙ

Curiosità su Un colore tra il grigio e il beige: Riferimento. il colore beige (afi: ['b]) è una sfumatura, tendente al grigio, del colore marrone. il termine è francese e deriva dai vestiti creati con il "beige"... Écru è un termine usato per descrivere filati o tessuti come seta o lino nella loro condizione originaria grezza, ossia né sbiancate né tinte e per estensione il loro colore. Questa parola deriva, come molti altri termini di sartoria, da una parola francese: écru, che significa "grezzo" o "non sbiancato". Il colore écru è difficilmente definibile essendo strettamente legato al colore originale delle fibre tessili naturali, differente tra fibra e fibra e condizionato e modificato da molti fattori come le lavorazioni e i lavaggi. Oggi si utilizza questo termine per indicare un colore chiaro simile al beige. Fino al 1930 il termine "écru" era ...

Altre Definizioni con ecrù; colore; grigio; beige;