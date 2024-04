La Soluzione ♚ Pazzesca come una notizia da scoop

La soluzione di 9 lettere per la definizione: Pazzesca come una notizia da scoop. Ecco la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross : CLAMOROSA

Curiosità su Pazzesca come una notizia da scoop: Un'affermazione della destra è sempre una cattiva notizia, è sempre una faccenda pericolosa. perché la destra dà risposte molto semplici, dirette a problemi... Clamoroso al Cibali! è una celebre locuzione che fa riferimento alla partita Catania-Inter, giocata domenica 4 giugno 1961 allo stadio Cibali e valevole per l'ultima giornata del campionato di Serie A 1960-1961. Contrariamente ai pronostici, la squadra siciliana vinse la sfida contro i nerazzurri milanesi col punteggio di due reti a zero. La frase è attribuita comunemente al radiocronista italiano Sandro Ciotti, in occasione della cronaca della partita a Tutto il calcio minuto per minuto. Tuttavia, le ricostruzioni storiche negano che l'esclamazione sia stata proferita da Ciotti, conferendone la possibile paternità ad altri giornalisti ...

