Lievemente imporporate

La soluzione di 6 lettere per la definizione: Lievemente imporporate. Ecco la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione : ROSATE

