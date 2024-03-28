Li divide il 38 parallelo

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La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Li divide il 38 parallelo' è 'Coreani'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: COREANI

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Li divide il 38 parallelo" corrisponde a una soluzione formata da 7 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Li divide il 38 parallelo". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. La validazione della risposta riduce il rischio di errori durante la compilazione del cruciverba.

Perché la soluzione è Coreani? I coreani sono un popolo asiatico che vive sulla penisola coreana, divisa storicamente in due zone amministrative differenti. Questa divisione si è consolidata con il 38º parallelo, linea immaginaria che ha segnato il confine tra la Corea del Nord e la Corea del Sud. La presenza di questa linea ha contribuito a creare due nazioni con identità, sistemi politici e culture distinti, mantenendo comunque un legame culturale e storico profondo. La divisione si è rivelata un punto di partenza per molte tensioni regionali.

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Li divide il 38 parallelo nei cruciverba: la soluzione di 7 lettere è Coreani

Per risolvere la definizione "Li divide il 38 parallelo", in questa pagina trovi la soluzione pronta per l’inserimento nello schema. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Li divide il 38 parallelo" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 7 lettere della soluzione Coreani:

C Como O Otranto R Roma E Empoli A Ancona N Napoli I Imola

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Li divide il 38 parallelo" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. La sezione enigmistica mette a disposizione soluzioni per cruciverba ed enigmi utili per i giochi più diffusi.

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