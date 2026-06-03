Si divide in semestri
La soluzione di 4 lettere per la definizione 'Si divide in semestri' è 'Anno'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.
Lettere, schema e soluzione per completare la definizione
- Definizione: Si divide in semestri
- Risposta: ANNO
- Lunghezza: 4 lettere
- Schema parole: 4
- Vocali: 2
- Consonanti: 2
- Parole: 1
- Difficoltà: facile
- Schema utile: ANO
- Inizia con: A
- Finisce con: O
Perchè la soluzione è Anno? Un anno è un periodo che si divide in due parti chiamate semestri. Ogni semestre dura circa sei mesi e permette di organizzare meglio il tempo, le attività e gli studi. È un modo pratico per suddividere l’anno in periodi più gestibili e strutturati. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.
Si divide in semestri: risposta da 4 lettere
La soluzione associata alla definizione "Si divide in semestri" è riportata in questa pagina per agevolare la compilazione del cruciverba. La risposta corretta è Anno. Sono disponibili molte altre definizioni simili nella raccolta completa dedicata ai giochi di parole.