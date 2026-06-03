Si divide in semestri

Paola Cammarota | 3 giu 2026 | 🔊 Ascolta Aiuto ❓

La soluzione di 4 lettere per la definizione 'Si divide in semestri' è 'Anno'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

ANNO

Lettere, schema e soluzione per completare la definizione

  • Definizione: Si divide in semestri
  • Risposta: ANNO
  • Lunghezza: 4 lettere
  • Schema parole: 4
  • Vocali: 2
  • Consonanti: 2
  • Parole: 1
  • Difficoltà: facile
  • Schema utile:
    ANO
  • Inizia con: A
  • Finisce con: O

Perchè la soluzione è Anno? Un anno è un periodo che si divide in due parti chiamate semestri. Ogni semestre dura circa sei mesi e permette di organizzare meglio il tempo, le attività e gli studi. È un modo pratico per suddividere l’anno in periodi più gestibili e strutturati. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.

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Si divide in semestri: risposta da 4 lettere

La soluzione associata alla definizione "Si divide in semestri" è riportata in questa pagina per agevolare la compilazione del cruciverba. La risposta corretta è Anno. Sono disponibili molte altre definizioni simili nella raccolta completa dedicata ai giochi di parole.

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