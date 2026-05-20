È divisa dal 38 parallelo

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La soluzione di 5 lettere per la definizione 'È divisa dal 38 parallelo' è 'Corea'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: COREA

La risposta Corea è presente anche nel Dizionario Cruciverba, con schema, definizioni e soluzioni collegate.

Perché la soluzione è Corea? La Corea è una penisola situata nell’Asia orientale, caratterizzata da una divisione politica e geografica. La linea di demarcazione che separa le due nazioni è il 38° parallelo, che storicamente ha segnato il confine tra Corea del Nord e Corea del Sud. Questa divisione risale alla fine della Seconda guerra mondiale e alla Guerra di Corea, portando a due stati con sistemi politici e sociali distinti. La Corea continua a essere un'area di grande interesse geopolitico e culturale.

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È divisa dal 38 parallelo nei cruciverba: la soluzione di 5 lettere è Corea

Questa pagina è dedicata alla definizione "È divisa dal 38 parallelo" e alla relativa soluzione utilizzata nei cruciverba italiani. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Corea'.

Lettere, schema e soluzione Definizione: È divisa dal 38 parallelo

È divisa dal 38 parallelo Risposta: COREA

Lunghezza: 5 lettere

5 lettere Schema parole: 5

5 Schema utile: C____

C____ Inizia con: C

C Finisce con: A

Le 5 lettere della soluzione

C Como O Otranto R Roma E Empoli A Ancona

La soluzione 'Corea' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "È divisa dal 38 parallelo". La pagina delle soluzioni raccoglie numerosi aiuti utili per la risoluzione dei cruciverba.