È divisa dal 38 parallelo
La soluzione di 5 lettere per la definizione 'È divisa dal 38 parallelo' è 'Corea'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.
SOLUZIONE: COREA
La risposta Corea è presente anche nel Dizionario Cruciverba, con schema, definizioni e soluzioni collegate.
Perché la soluzione è Corea? La Corea è una penisola situata nell’Asia orientale, caratterizzata da una divisione politica e geografica. La linea di demarcazione che separa le due nazioni è il 38° parallelo, che storicamente ha segnato il confine tra Corea del Nord e Corea del Sud. Questa divisione risale alla fine della Seconda guerra mondiale e alla Guerra di Corea, portando a due stati con sistemi politici e sociali distinti. La Corea continua a essere un'area di grande interesse geopolitico e culturale.
È divisa dal 38 parallelo nei cruciverba: la soluzione di 5 lettere è Corea
Questa pagina è dedicata alla definizione "È divisa dal 38 parallelo" e alla relativa soluzione utilizzata nei cruciverba italiani. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Corea'.
Lettere, schema e soluzione
- Definizione: È divisa dal 38 parallelo
- Risposta: COREA
- Lunghezza: 5 lettere
- Schema parole: 5
- Schema utile: C____
- Inizia con: C
- Finisce con: A
Le 5 lettere della soluzione
La soluzione 'Corea' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "È divisa dal 38 parallelo". La pagina delle soluzioni raccoglie numerosi aiuti utili per la risoluzione dei cruciverba.
Definizioni correlate
Potrebbero esserti utili anche queste definizioni di parole crociate: La penisola divisa dal 38 parallelo Il 38 parallelo nord segna il loro confine È posta sul 38 parallelo Li divide il 38 parallelo Le divide il 38 parallelo
Altre definizioni collegate
Con divisa: Uniforme divisa
Con parallelo: Il parallelo massimo