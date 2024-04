La Soluzione ♚ Il 38 parallelo nord segna il loro confine

La soluzione di 5 lettere per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross : COREE

Presta la massima attenzione, riportando nelle caselle bianche degli schemi solo ed esclusivamente le lettere.

Curiosità su Il 38 parallelo nord segna il loro confine: Nelle immediate retrovie del confine, erano di stanza oltre un milione di militari della nato e del patto di varsavia. il confine fu la manifestazione fisica... La Corea (AFI: /ko'ra/), chiamata Hanguk () in Corea del Sud e Choson () in Corea del Nord, è una penisola situata nell'Estremo Oriente, fra la Manciuria e l'arcipelago giapponese.

