La penisola divisa dal 38 parallelo - Cruciverba

Soluzione 5 lettere : COREA

La penisola coreana è suddivisa dal 38° parallelo in due entità distinte: la Corea del Nord e la Corea del Sud. Questa linea di demarcazione è stata tracciata nel 1945 alla fine della Seconda Guerra Mondiale, separando le due Coree in seguito alla sconfitta del Giappone. La Corea del Nord è un regime ereditario e isolato con un governo totalitario, mentre la Corea del Sud è una democrazia prospera e moderna. Nonostante gli sforzi per la riconciliazione, il confine è rimasto una zona di tensione, con incontri intercoreani e negoziati internazionali che cercano di promuovere la stabilità e la pace nella regione.

