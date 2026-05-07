Il parallelo massimo

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La soluzione di 8 lettere per la definizione 'Il parallelo massimo' è 'Equatore'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: EQUATORE

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Perché la soluzione è Equatore? L'equatore è una linea immaginaria che divide la Terra in due emisferi uguali, nord e sud. Il parallelo massimo è il circolo di latitudine più grande possibile, che si trova appunto lungo questa linea. La sua posizione corrisponde alla latitudine 0°, rappresentando il punto di riferimento principale per le coordinate geografiche. La sua importanza risiede nel fatto che delimita le zone climatiche e influisce sui modelli meteorologici globali. L'equatore è quindi un elemento fondamentale nella cartografia e nella geografia mondiale.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Il parallelo massimo". La risposta di 8 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questa verifica consente di utilizzare la soluzione con maggiore sicurezza, anche in presenza di schemi complessi o incroci articolati.

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Il parallelo massimo nei cruciverba: la soluzione di 8 lettere è Equatore

La soluzione associata alla definizione "Il parallelo massimo" è riportata in questa pagina per agevolare la compilazione del cruciverba. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Il parallelo massimo" conferma che la soluzione 'Equatore' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 8 lettere della soluzione Equatore

E Empoli Q Quarto U Udine A Ancona T Torino O Otranto R Roma E Empoli

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Il parallelo massimo" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Equatore' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Sono disponibili molte altre definizioni simili nella raccolta completa dedicata ai giochi di parole.

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