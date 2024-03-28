Centro spagnolo famoso per i graffiti preistorici

Home / Soluzioni Cruciverba / Centro spagnolo famoso per i graffiti preistorici

La soluzione di 8 lettere per la definizione 'Centro spagnolo famoso per i graffiti preistorici' è 'Altamira'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: ALTAMIRA

Perché la soluzione è Altamira? Altamira è un sito spagnolo noto per le sue pitture rupestri risalenti a epoche antiche, considerate tra le prime forme di espressione artistica dell'umanità. Le sue grotte custodiscono immagini di animali e scene che testimoniano la creatività e le tradizioni dei nostri antenati preistorici. Questo luogo rappresenta un importante patrimonio culturale e archeologico, attirando studiosi e visitatori interessati a scoprire le origini dell'arte.

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Centro spagnolo famoso per i graffiti preistorici" corrisponde a una soluzione formata da 8 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Centro spagnolo famoso per i graffiti preistorici". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questo controllo preventivo facilita l’inserimento della risposta nello schema, evitando incongruenze con gli incroci già presenti.

Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Centro spagnolo famoso per i graffiti preistorici nei cruciverba: la soluzione di 8 lettere è Altamira

Se la definizione "Centro spagnolo famoso per i graffiti preistorici" è presente nel tuo schema, qui è indicata la soluzione più adatta per risolverla. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Centro spagnolo famoso per i graffiti preistorici" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 8 lettere della soluzione Altamira:

A Ancona L Livorno T Torino A Ancona M Milano I Imola R Roma A Ancona

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Centro spagnolo famoso per i graffiti preistorici" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Sono disponibili molte altre definizioni simili nella raccolta completa dedicata ai giochi di parole.

Adesso divertiti e prova a risolvere anche queste definizioni correlate: Località spagnola rinomata per la grotta con pitture preistoricheLa località spagnola famosa per le sue grotteUn bovino ritratto nei graffiti preistoriciFamoso centro balneare sul golfo di SquillaceFamoso massiccio roccioso al centro dell AustraliaFamoso poeta e drammaturgo spagnoloUn famoso undici spagnolo