La definizione e la soluzione di: Località spagnola rinomata per la grotta con pitture preistoriche. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Colle. torrente rassina, località rassinata che fanno riferimento ad alture. fel sina (bologna). senalonga (sassari) località con resti sardi posta in un... La grotta di Altamira è una caverna spagnola famosa per le pitture parietali del Paleolitico superiore raffiguranti mammiferi selvatici e mani umane. ... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 23 novembre 2023

Altre risposte : La località resa celebre da Brigitte Bardot; località della Romania; Locale da località termali; località del Nisseno; Città spagnola sul fiume Ebro; La serie televisiva spagnola con il Professore e Tokyo; Provincia spagnola ; Un cane da difesa d origine spagnola ; rinomata oliva prodotta nella Valle del Belice; È rinomata quella ligure; È rinomata per i suoi vini; Località del Belgio rinomata per gli arazzi; Si innalza dal pavimento della grotta ; Spelonca grotta ; grotta francese sommersa con pitture rupestri; Nota grotta di ghiaccio islandese: Cave ing; Grotta francese sommersa con pitture rupestri; Esegue piccole pitture ; pitture divise in tre parti; Si sviluppò con incisioni o pitture su rocce; Sepolture preistoriche caratteristiche della Sardegna; La località spagnola famosa per la grotta con pitture preistoriche ; Le pitture preistoriche sulle pareti di grotte; Capanne preistoriche ;

Cerca altre Definizioni