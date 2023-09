I monumenti preistorici costituiti da massi posti in cerchio - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: I monumenti preistorici costituiti da massi posti in cerchio. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : CROMLECH

Significato/Curiosita : I monumenti preistorici costituiti da massi posti in cerchio

Anche circondato da un cerchio di pietre. parte del materiale che compone il monumento è venuto da lontano come le montagne di mourne e i monti wicklow.... Citazioni da fonti attendibili secondo le linee guida sull'uso delle fonti. il cromlech (dal gallese: "crom", rotondo e "lech", pietra) è un insieme di menhir... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 28 settembre 2023

