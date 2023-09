Monumenti preistorici costituiti da massi disposti in cerchio - Cruciverba

Se stai cercando la risposta alla definizione "Monumenti preistorici costituiti da massi disposti in cerchio" per le tue parole crociate preferite, come la Settimana Enigmistica, CodyCross, Word Lanes e altri giochi enigmistici simili, sei nel posto giusto! In questo articolo, ti sveleremo la soluzione completa e precisa per questa definizione di otto lettere: CROMLECH.

Il CROMLECH è un termine utilizzato per descrivere antichi monumenti megalitici costituiti da grandi massi disposti in cerchio o in forme circolari. Questi monumenti sono caratteristici della preistoria e si trovano in varie parti del mondo, spesso associati a culture antiche.

Queste strutture megalitiche, come i cromlech, hanno affascinato gli studiosi e gli archeologi per lungo tempo. Sebbene le loro funzioni precise possano variare da un sito all'altro, sono spesso collegati a pratiche religiose, cerimoniali o astronomici delle antiche civiltà.

Un famoso esempio di cromlech è Stonehenge, situato nel Regno Unito, che è uno dei siti megalitici più noti al mondo. Stonehenge è stato utilizzato per scopi cerimoniali e astronomici ed è stato oggetto di intensa ricerca e speculazione per molti anni.

Altri esempi di cromlech si trovano in diverse regioni, tra cui la Francia, la Spagna, l'Irlanda e altre parti d'Europa. Questi monumenti rappresentano una parte importante del patrimonio archeologico e storico del mondo e offrono un'interessante finestra sul passato delle civiltà preistoriche.

Ora che hai la soluzione per questa definizione delle parole crociate, puoi completare con successo il tuo puzzle e continuare a goderti l'emozione dei giochi enigmistici. I cromlech sono testimonianze tangibili dell'ingegno e delle pratiche delle antiche culture.

Speriamo che questa risposta ti sia stata utile nella tua ricerca delle soluzioni per le parole crociate e che tu possa condividerla con gli amici e la famiglia appassionati di archeologia e storia. Buon divertimento con i tuoi giochi enigmistici e con l'affascinante mondo dei cromlech preistorici!

