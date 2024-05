La Soluzione ♚ Pinocchio è il più famoso La soluzione di 9 lettere per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross : BURATTINO . Ecco la soluzione verificata per la definizione Pinocchio è il più famoso. Ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba. La soluzione diper risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Ecco laper la definizione. Ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba. Copia

Curiosità su Pinocchio e il piu famoso: Avventure di pinocchio" rimanda qui. se stai cercando altri significati, vedi pinocchio (disambigua). le avventure di pinocchio. storia di un burattino è un romanzo... Il burattino è un tipo di pupazzo con il corpo di pezza e la testa di legno o altro materiale che compare in scena a mezzo busto, mosso dal basso, dalla mano del burattinaio, che lo infila come un guanto. Lo spettacolo dei burattini è generalmente rappresentato all'interno di un casotto di legno, detto castello. Il burattino va distinto dalla marionetta: tipo di pupazzo, in legno o altro materiale, che compare in scena a corpo intero ed è solitamente mosso dall'alto tramite dei fili. Pinocchio, pur essendo nella terminologia moderna una marionetta, fu chiamato dal suo autore Collodi "burattino di legno" poiché all'epoca della scrittura del ...

