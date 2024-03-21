Porto spagnolo sul Golfo di Biscaglia

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La soluzione di 9 lettere per la definizione 'Porto spagnolo sul Golfo di Biscaglia' è 'Santander'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: SANTANDER

Perché la soluzione è Santander? Santander è un importante porto spagnolo situato sulla costa settentrionale sul Golfo di Biscaglia, noto per la sua posizione strategica e il ruolo economico. La città vanta strutture moderne e un'attiva attività commerciale che favoriscono il traffico marittimo e il turismo. La sua presenza nel golfo contribuisce alla vitalità della regione, rappresentando un punto di collegamento tra la Spagna e le altre nazioni europee. La sua storia marinara si intreccia con le tradizioni locali, rendendola un centro di interesse storico e culturale.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Porto spagnolo sul Golfo di Biscaglia". La risposta di 9 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Grazie a questo riscontro, la soluzione risulta affidabile sia per i giochi su carta sia per le versioni digitali.

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Porto spagnolo sul Golfo di Biscaglia nei cruciverba: la soluzione di 9 lettere è Santander

In presenza della definizione "Porto spagnolo sul Golfo di Biscaglia", è possibile consultare qui la risposta utile per proseguire con il cruciverba. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Porto spagnolo sul Golfo di Biscaglia" conferma che la soluzione 'Santander' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 9 lettere della soluzione Santander

S Savona A Ancona N Napoli T Torino A Ancona N Napoli D Domodossola E Empoli R Roma

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Porto spagnolo sul Golfo di Biscaglia" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Santander' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Dalla Settimana Enigmistica a CodyCross, l’area dedicata raccoglie soluzioni aggiornate per numerosi schemi.

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