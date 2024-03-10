Si prende per la testa

zazoomit@ | 30 mag 2026 | 🔊 Ascolta Aiuto ❓

La soluzione di 9 lettere per la definizione 'Si prende per la testa' è 'Copricapo'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

COPRICAPO

Perchè la soluzione è Copricapo? Un copricapo è ciò che si indossa sulla testa, spesso per motivi pratici o estetici. Può essere un cappello, una fascia o un berretto, scelto per proteggersi dal sole o per completare un outfit. È un accessorio che si prende per la testa, adattandosi a ogni occasione. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.

Lettere, schema e soluzione per completare la definizione

  • Definizione: Si prende per la testa
  • Risposta: COPRICAPO
  • Lunghezza: 9 lettere
  • Schema parole: 9
  • Vocali: 4
  • Consonanti: 5
  • Parole: 1
  • Difficoltà: media
  • Schema utile:
    CRAO
  • Inizia con: C
  • Finisce con: O
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Si prende per la testa: risposta da 9 lettere

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