Si prende per la testa

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La soluzione di 9 lettere per la definizione 'Si prende per la testa' è 'Copricapo'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

C O P R I C A P O

Perchè la soluzione è Copricapo? Un copricapo è ciò che si indossa sulla testa, spesso per motivi pratici o estetici. Può essere un cappello, una fascia o un berretto, scelto per proteggersi dal sole o per completare un outfit. È un accessorio che si prende per la testa, adattandosi a ogni occasione. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.

Lettere, schema e soluzione per completare la definizione Definizione: Si prende per la testa

Si prende per la testa Risposta: COPRICAPO

Lunghezza: 9 lettere

9 lettere Schema parole: 9

9 Vocali: 4

4 Consonanti: 5

5 Parole: 1

1 Difficoltà: media

media Schema utile: C R A O

Inizia con: C

C Finisce con: O

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Si prende per la testa: risposta da 9 lettere

Per risolvere la definizione "Si prende per la testa", in questa pagina trovi la soluzione pronta per l’inserimento nello schema. La risposta corretta è Copricapo. La sezione enigmistica mette a disposizione soluzioni per cruciverba ed enigmi utili per i giochi più diffusi.

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