Si prende per la testa
La soluzione di 9 lettere per la definizione 'Si prende per la testa' è 'Copricapo'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.
Perchè la soluzione è Copricapo? Un copricapo è ciò che si indossa sulla testa, spesso per motivi pratici o estetici. Può essere un cappello, una fascia o un berretto, scelto per proteggersi dal sole o per completare un outfit. È un accessorio che si prende per la testa, adattandosi a ogni occasione. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.
Lettere, schema e soluzione per completare la definizione
- Definizione: Si prende per la testa
- Risposta: COPRICAPO
- Lunghezza: 9 lettere
- Schema parole: 9
- Vocali: 4
- Consonanti: 5
- Parole: 1
- Difficoltà: media
- Schema utile: CRAO
- Inizia con: C
- Finisce con: O
Si prende per la testa: risposta da 9 lettere
Per risolvere la definizione "Si prende per la testa", in questa pagina trovi la soluzione pronta per l’inserimento nello schema. La risposta corretta è Copricapo. La sezione enigmistica mette a disposizione soluzioni per cruciverba ed enigmi utili per i giochi più diffusi.