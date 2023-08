Si prende chiudendo un occhio - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Si prende chiudendo un occhio. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 4 lettere : MIRA

Qualcosa nel suo occhio, e, dopo un'analisi, scoprono che è una sorta di lente con su scritto un indirizzo. spinto dalla curiosità, peter si reca in quel... Fascia principale mira – comune italiano nella città metropolitana di venezia mira – comune spagnolo mira – comune portoghese mira loma – località statunitense... Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 28 agosto 2023

Chi lo prende vola; Racchiudere comprende re; L acheo che spinse i troiani a prende re il cavallo; Fin troppo disinvolti nel prende re confidenza; prende re un mezzo o andare in alto; Si prende chiudendo gli occhi; Schiudendo anagramma di padrone; Si spegne chiudendo un rubinetto; Il grillo saputello di Pinocchio ; Il ciclope con un occhio accecato da Ulisse; La fata di Pinocchio dal nome colorato; La sede da cui esce l occhio di chi si stupisce; Fare un gesto d intesa come l occhio lino;

